Davide Carlomagno l' altro figlio che ha trovato la lettera d' addio dei genitori | Erano venuti da me per fuggire da Anguillara L' ultimo viaggio di Pasquale e Maria

Davide Carlomagno ricorda l'ultimo momento con i suoi genitori, Pasquale e Maria. La loro decisione di lasciare Anguillara e la scoperta della lettera d'addio rappresentano un frammento importante della loro storia. Questa vicenda offre uno sguardo sobrio e rispettoso su un episodio familiare delicato, evidenziando il ruolo di un figlio nel ricostruire un passato intriso di emozioni e silenzi.

«Erano venuti a stare da me per togliersi da Anguillara, quando sono rientrato in casa non c’erano, ho trovato la lettera e chiamato mia zia perché corresse da loro». La tragedia, annunciata con delle parole scritte a mano, era lì davanti ai suoi occhi. E Davide, figlio minore di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, ha sperato fino all’ultimo che quelle parole, che raccontavano l’odio collettivo e anche l’odio social, fossero solo lo sfogo estremo dei suoi genitori. Che il coraggio alla fine venisse meno e che avrebbero desistito dal compiere ciò che poi, invece, è avvenuto con estrema lucidità. 🔗 Leggi su Leggo.it

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, sono stati ritrovati morti ad Anguillara Sabazia.

