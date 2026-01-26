Davide Carlomagno ha scoperto una lettera d’addio scritta dai suoi genitori, che avevano deciso di trasferirsi da Anguillara. La vicenda è ora oggetto di indagini per possibile istigazione. Dopo aver trovato la lettera, Davide ha contattato la zia per avvisarla della scomparsa dei genitori, che avevano cercato rifugio presso di lui.

«Erano venuti a stare da me per togliersi da Anguillara, quando sono rientrato in casa non c’erano, ho trovato la lettera e chiamato mia zia perché corresse da loro». La tragedia, annunciata con delle parole scritte a mano, era lì davanti ai suoi occhi. E Davide, figlio minore di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, ha sperato fino all’ultimo che quelle parole, che raccontavano l’odio collettivo e anche l’odio social, fossero solo lo sfogo estremo dei suoi genitori. Che il coraggio alla fine venisse meno e che avrebbero desistito dal compiere ciò che poi, invece, è avvenuto con estrema lucidità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Davide Carlomagno, l'altro figlio che ha trovato la lettera d'addio dei genitori: «Erano venuti da me per fuggire da Anguillara». Si indaga per istigazione

Anguillara, sul suicidio dei genitori di Carlomagno si indaga per istigazione. Pressioni, odio social e quel biglietto di addioA Anguillara si indaga sull’episodio di suicidio dei genitori di Carlomagno per possibile istigazione.

Suicidi i genitori di Carlomagno: il ritorno in auto da Roma ad Anguillara. La lettera per l'altro figlio e l'interrogatorio previstoPasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Carlomagno, sono coinvolti nelle indagini sul femminicidio di Federica Torzullo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Davide Carlomagno, l'altro figlio che ha trovato la lettera d'addio dei genitori: Erano venuti da me per fuggire da Anguillara. Si...; Femminicidio Anguillara, genitori di Carlomagno lasciano una lettera per l'altro figlio; Morti i genitori di Carlomagno. Le indagini sul femminicidio di Federica, la confessione del figlio e il biglietto d'addio; Federica Torzullo, genitori di Carlomagno e la lettera al figlio Davide prima di impiccarsi.

Davide Carlomagno, l'altro figlio che ha trovato la lettera d'addio dei genitori: «Erano venuti da me per fuggire da Anguillara». Si indaga per istigazione«Erano venuti a stare da me per togliersi da Anguillara, quando sono rientrato in casa non c’erano, ho trovato la lettera e chiamato mia zia perché corresse da loro». ilmessaggero.it

Stavano da me, poi ho trovato la lettera e.. Rompe il silenzio Davide, il fratello di Claudio CarlomagnoUna tragedia ad Anguillara: i coniugi Maria e Pasquale si suicidano dopo pressioni sociali. La procura indaga sull'impatto dei messaggi sui social. bigodino.it

Nelle scorse ore è emerso che prima di togliersi la vita, i due avrebbero lasciato una lettera indirizzata all’altro figlio, Davide Carlomagno, nella quale avrebbero spiegato le ragioni del loro gesto - facebook.com facebook