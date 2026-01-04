VIDEO | Furti ai danni di un impianto carburanti e di un bar | denunciati due giovani
Due giovani di 25 e 28 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Gravina di Catania per furto aggravato e ricettazione. I responsabili sono ritenuti coinvolti in episodi che hanno colpito un impianto di carburanti e un bar nella zona. L’attività investigativa ha portato all’identificazione e alla denuncia dei soggetti, contribuendo alla sicurezza del territorio.
