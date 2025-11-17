Cadelbosco Sopra in auto con la droga vicino alla chiesa

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 17 novembre 2025 – Un operaio sessantenne, abitante a Gualtieri, è stato trovato in possesso di oltre settanta grammi di hashish e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ avvenuto nel corso di un controllo effettuato in centro a Cadelbosco Sopra, dove nei pressi della chiesa del paese era stata segnalata un’autovettura sospetta. I militari dell’Arma sono intervenuti per le verifiche, trovando sul posto il sessantenne, apparso piuttosto nervoso alla vista della pattuglia del 112. Il sospetto comportamento ha spinto i militari ad approfondire le verifiche, procedendo a una perquisizione personale e veicolare che si è conclusa con il rinvenimento di 72 grammi di droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco Sopra, in auto con la droga vicino alla chiesa

