Daniele Molmenti porta la fiamma olimpica per rendere omaggio alle vittime della tragedia del Vajont

Daniele Molmenti ha portato la fiamma olimpica in ricordo delle vittime della tragedia del Vajont. L’evento, alla tappa numero 50 del percorso, ha voluto rendere omaggio a un momento di grande dolore e riflessione. La cerimonia ha sottolineato l’importanza di preservare la memoria e di responsabilizzarci per costruire un futuro più consapevole.

«Un luogo che custodisce una memoria profonda, che ci ricorda quanto sia grande la responsabilità dell'uomo e quanto sia forte il dovere di costruire un futuro migliore», ha commentato Le vittime della tragedia del Vajont sono state ricordate nella tappa numero 50 del viaggio della fiamma olimpica. Oggi, lunedì 26 gennaio, ad assistere all'evento c'erano anche i bambini delle scuole con le loro piccole fiaccole. La partenza è stata dalla diga del Vajont, dal comune friulano di Erto e Casso e l'arrivo a Longarone. In serata la fiamma arriverà a Cortina, a 70 anni dai Giochi invernali del 1956.

