La Samb spreca e viene punita Al Riviera festeggia il Guidonia
SAMB 0 GUIDONIA 1 SAMB (4-3-3): 1 Orsini 6 (35’ pt Cultraro 6); Zini 5, Pezzola 6, Dalmazzi 5,5, Tosi 5,5; Candellori 6, Alfieri 5,5 Marranzino 5,5 (18’ st Napolitano 6); Konatè 5,5 (35’ st Scafetta sv), Eusepi 5, Tourè N. 5,5 (18’ st Sbaffo 5,5). A disp.Grillo Chelli, Bongelli, Battista, Zoboletti, Vesprini, Chiatante, Martins, Iaiunese, Tataranni. All. Palladini 6 GUIDONIA MONTECELIO (3-5-2): Mazzi 6,5; Mulè 6, Cristini 6, Esempio 6; Zappella 6, Mastrantonio 6 (30’ st Tessiore 6), Santoro 6, Tascone 6 (30’ st Sannipoli 7), Errico 6; Bernardotto 6,5 (47’ st Franchini sv), Spavone 6 (30’ st Zuppel 6). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
