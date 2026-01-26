Dalla voragine di via Acton al rischio crolli | i danni del maltempo in Campania

Il maltempo in Campania ha causato danni significativi, tra cui la formazione di una voragine in via Acton e il rischio di crolli in alcune zone. La perturbazione atlantica ha portato condizioni meteorologiche avverse, con la protezione civile che ha emesso un’allerta meteo valida fino alle 18. Questi eventi evidenziano l’impatto del maltempo sulla sicurezza e sull’integrità delle infrastrutture della regione.

Disagi in Campania a causa del maltempo. Sono gli effetti della perturbazione atlantica che ha portato la protezione civile a diramare l'allerta meteo su tutta la regione fino alle 18.00 di oggi. A Napoli le abbondanti piogge delle ultime ore hanno provocato danni in città in particolare su via Acton dove si è aperta una voragine all'incrocio con i Cavalli di Bronzo, che ha causato lunghe code e pericoli per i veicoli (VIDEO). Abc ha diramato una nota al riguardo annunciando 10 giorni di lavori nelle ore notturne al fine di intervenire sul collettore fognario ostruito che ha provocato il dissesto stradale sull'arteria da poco oggetto di restyling.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Le intense condizioni meteorologiche hanno causato danni ingenti in Sicilia e nel Sud Italia, con stime superiori a un miliardo di euro.

A Napoli, il traffico si è intensificato a causa di una voragine aperta in via Acton, nei pressi dei Cavalli di Bronzo.

