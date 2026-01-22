Maltempo oltre un miliardo di euro di danni in Sicilia | Crolli e spiagge cancellate nel Sud Italia

Le intense condizioni meteorologiche hanno causato danni ingenti in Sicilia e nel Sud Italia, con stime superiori a un miliardo di euro. Crolli, spiagge scomparse e situazioni di emergenza sono state registrate in diverse zone, tra cui la Calabria, dove un muro d'acqua alto quattro metri ha provocato gravi disagi. Il governatore Schifani ha definito l’evento come il ciclone più violento degli ultimi anni.

Inizia la conta dei danni del maltempo dopo che il ciclone Harry, che in queste ore sta perdendo energia, ha colpito duramente il Sud Italia con violente mareggiate e forte vento che hanno imperversato su Sicilia, Calabria e Sardegna. Supera il miliardo di euro la stima complessiva dei danni provocati in Sicilia, che ha devastato infrastrutture, strade, porticcioli, stabilimenti balneari, attività produttive e ricettive soprattutto lungo la fascia costiera jonica e in quella che si affaccia sul Canale di Sicilia. Nel frattempo, lo stato di allerta scende da rossa a gialla in Calabria e Sardegna, e a verde in Sicilia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Maltempo in Sicilia, Schifani: “Danni gravissimi su oltre 100 km di costa, oltre mezzo miliardo di euro”Il maltempo ha provocato danni significativi sulla costa ionica della Sicilia, con stime che superano i 500 milioni di euro.

Maltempo in Sicilia, danni per oltre mezzo miliardo: Schifani convoca giunta straordinaria per emergenzaA causa delle intense piogge e delle allerte meteorologiche, la Sicilia ha subito ingenti danni, stimati oltre mezzo miliardo di euro.

