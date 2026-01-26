Dalla memoria al presente | Officine della Cultura in tournée per il Giorno della Memoria 2026

In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura presenta una tournée teatrale in diverse città italiane. Quattro produzioni, che uniscono musica, parola e testimonianze, saranno rappresentate sui palcoscenici, offrendo spazi di riflessione e consapevolezza collettiva. Un’occasione per mantenere vivo il ricordo e promuovere il valore della memoria attraverso l’arte e la cultura.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura porterà in tournée nei teatri italiani quattro produzioni artistiche che intrecciano musica, parola e testimonianza, trasformando il palcoscenico in uno spazio di ascolto e responsabilità collettiva. Una proposta culturale, quella della Residenza Artistica Culturale aretina, che non intende limitarsi alla commemorazione, ma che rivendica con forza l’urgenza del ricordo come atto quotidiano, necessario oggi più che mai, in un tempo in cui il mondo sembra smarrire l’orientamento e rinunciare a quel principio essenziale che dovrebbe guidare ogni scelta: l’umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla memoria al presente: Officine della Cultura in tournée per il Giorno della Memoria 2026 Dalla memoria al presente: Officine della Cultura in tournée per il Giorno della Memoria 2026In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura promuove una tournée teatrale in tutta Italia. Memoria genera futuro. Le iniziative di Roma Capitale per il Giorno della Memoria 2026Roma Capitale celebra il Giorno della Memoria 2026 con un calendario di iniziative dedicate alla memoria e alla riflessione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Dalla memoria al presente: Officine della Cultura in tournée per il Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria: il confronto con il passato e la responsabilità del presente; Giorno della Memoria 2026, Biancani, Murgia e Belloni presentano le iniziative che tracciano Un percorso di riflessione, arte e cittadinanza attiva per interrogare il presente attraverso la memoria della Shoah; Giorno della Memoria 2026, un ricco programma di eventi per non dimenticare. Dalla memoria al presente: Officine della Cultura in tournée per il Giorno della Memoria 2026Le tre notti del ‘43, Qechì Kinnòr, Un autunno d’agosto e Matteotti - Anatomia di un fascismo con Ottavia Piccolo, questi gli attesi appuntamenti tra memoria, dialogo e impegno civile a firma ... lanazione.it Guido Rossa, la memoria che parla al presente: Genova ricorda l’operaio che scelse di non voltarsi dall’altra parteDai giardini di via Fracchia alle Acciaierie di Cornigliano, fino alla Camera del Lavoro: istituzioni, sindacati e studenti uniti nel ricordo dell’operaio e delegato FIOM-CGIL assassinato dalle Brigat ... lavocedigenova.it Ad Amaseno (FR) commemorato il 24° anniversario del rientro in Patria del Bersagliere Fernando Capua, disperso in Russia. Un momento toccante per onorare la memoria e il sacrificio di chi non è mai stato dimenticato. Presente! #bersaglieri #onore #m - facebook.com facebook Sondalo, la memoria che parla al presente: presentazione del libro su Franco Zappa x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.