Una lunghissima ombra il nuovo progetto di Andrea Laszlo De Simone verrà proiettato al cinema De Seta
Un disco che si espande nella visione di un film. Un’opera d’arte totale, intima e introspettiva, che in verità ritrae l’essere umano e il suo rapporto con il reale. Partendo dalla luce, per arrivare alle ombre. A sei anni di distanza dall’ultimo lavoro discografico e anticipato dai brani Un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
?SAVE THE DATE ? ? DOMENICA 4 GENNAIO h 20 " . " Proiezione Film ? Biglietti ON LINE: https://xceed.me/it/taranto/tickets/andrea-laszlo-de-simone-una-lunghissima-ombra-il-fil - facebook.com Vai su Facebook
Una lunghissima ombra, il nuovo progetto di Andrea Laszlo De Simone verrà proiettato al cinema De Seta - Un’opera d’arte totale, intima e introspettiva, che in verità ritrae l’essere umano e il suo rapporto con il reale. Si legge su mondopalermo.it
