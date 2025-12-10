Una lunghissima ombra il nuovo progetto di Andrea Laszlo De Simone verrà proiettato al cinema De Seta

Un disco che si espande nella visione di un film. Un’opera d’arte totale, intima e introspettiva, che in verità ritrae l’essere umano e il suo rapporto con il reale. Partendo dalla luce, per arrivare alle ombre. A sei anni di distanza dall’ultimo lavoro discografico e anticipato dai brani Un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

