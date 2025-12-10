A Bologna la mostra su De Gasperi che parla al presente e al futuro

A Bologna, la mostra “Servus inutilis. Alcide De Gasperi e la politica come servizio” invita a riscoprire i valori fondamentali della politica, presentando il pensiero e l’eredità di De Gasperi. Dal 11 al 23 dicembre, presso Palazzo d’Accursio, l’esposizione promuove una riflessione sulla politica come impegno al servizio della comunità, tra passato, presente e futuro.

La mostra " Servus inutilis. Alcide De Gasperi e la politica come servizio " arriva a Palazzo d'Accursio, grazie all'Associazione La Preferenza e L'istituto De Gasperi, dall'11 al 23 dicembre come un invito a tornare all'essenza della politica: non un semplice esercizio di potere, ma un servizio alla comunità. Ospitata nella Manica Lunga, l'esposizione nasce dalla collaborazione tra il Meeting di Rimini e la Fondazione De Gasperi e si inserisce nel calendario dell'"Anno Degasperiano", che nel 2024 ha ricordato i 70 anni dalla morte dello statista trentino. Una figura che, oggi più che mai, torna a interrogare il nostro tempo.

