A Bologna la mostra su De Gasperi che parla al presente e al futuro

Ilrestodelcarlino.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna, la mostra “Servus inutilis. Alcide De Gasperi e la politica come servizio” invita a riscoprire i valori fondamentali della politica, presentando il pensiero e l’eredità di De Gasperi. Dal 11 al 23 dicembre, presso Palazzo d’Accursio, l’esposizione promuove una riflessione sulla politica come impegno al servizio della comunità, tra passato, presente e futuro.

La mostra “ Servus inutilis. Alcide De Gasperi e la politica come servizio ” arriva a Palazzo d’Accursio, grazie all’Associazione La Preferenza e L’istituto De Gasperi, dall’11 al 23 dicembre come un invito a tornare all’essenza della politica: non un semplice esercizio di potere, ma un servizio alla comunità. Ospitata nella Manica Lunga, l’esposizione nasce dalla collaborazione tra il Meeting di Rimini e la Fondazione De Gasperi e si inserisce nel calendario dell’“Anno Degasperiano”, che nel 2024 ha ricordato i 70 anni dalla morte dello statista trentino. Una figura che, oggi più che mai, torna a interrogare il nostro tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

a bologna la mostra su de gasperi che parla al presente e al futuro

© Ilrestodelcarlino.it - A Bologna la mostra su De Gasperi che parla al presente e al futuro

10 dicembre 5 anni senza Paolo Rossi | il campione simbolo dell’Italia nel mondo - Zazoom Social News

bologna mostra de gasperiDe Gasperi, in mostra fede e politica: "Non è un’operazione nostalgia" - L’esposizione ’Servus Inutilis’ si terrà da domani al 23 dicembre a Palazzo d’Accursio. Riporta msn.com

Inaugurata la mostra dedicata ad Alcide De Gasperi a Trento - È stata inaugurata a Palazzo Trentini, sede della presidenza del Consiglio provinciale di Trento, la mostra "Alcide De Gasperi. Lo riporta ansa.it