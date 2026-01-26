Dalla cessione di Romagnoli allo scontro con Sarri e il mercato | parla Lotito
Claudio Lotito, presidente della Lazio, offre un approfondimento sulle recenti vicende che riguardano il club. Tra la cessione di Romagnoli, le discussioni con Sarri e le strategie di mercato, le sue parole chiariscono la posizione della società. Un'analisi delle sfide attuali e delle scelte future per mantenere la squadra competitiva e in linea con gli obiettivi.
Il presidente della Lazio spiega alcune delle questioni principali in questo momento in casa biancoceleste Claudio Lotito torna a parlare. Il presidente della Lazio spiega alcune questioni cruciali di questi giorni biancocelesti, soprattutto con due argomenti: l’addio di Alessio Romagnoli e le frizioni col mister Maurizio Sarri. Due questioni smentite o spente dal patron, che spiega così la mancata cessione del numero 13 nonostante tutti i saluti già consumati: “Nessun dietrofront. È stata una decisione meditata. La Lazio ha valutato con attenzione tutti gli elementi economici, tecnici e ambientali e ha scelto di non indebolire la squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
