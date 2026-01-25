Clamoroso Lazio Lotito blocca la cessione di Romagnoli | Mai messo sul mercato

Il club Lazio ha annunciato che Alessio Romagnoli rimarrà nella rosa, bloccando la cessione. La decisione di Claudio Lotito, che ha dichiarato di non aver mai messo il giocatore sul mercato, sorprende in un momento di voci e interesse da parte di altri club. Romagnoli, dopo l’ultimo impegno contro il Lecce, continuerà a vestire la maglia biancoceleste, confermando la volontà del club di mantenere il difensore.

Alessio Romagnoli resta alla Lazio. Una decisione clamorosa del club di Claudio Lotito, inattesa. Il giocatore, corteggiato dall'Al Saad di Roberto Mancini e nonostante quello che sembrava a tutti gli effetti un saluto ai propri tifosi appena finita Lecce-Lazio, "rimarrà un giocatore.

