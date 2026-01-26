Negli ultimi anni, la diffusione di patogeni emergenti e le decisioni geopolitiche, come l’uscita degli Stati Uniti dall’Oms, evidenziano l’importanza di monitorare e comprendere le questioni sanitarie globali. Dal ritorno del virus Nipah alle implicazioni di politiche internazionali, è fondamentale analizzare come questi eventi possano influenzare la salute pubblica e la sicurezza internazionale.

In un’epoca in cui i patogeni si spostano rapidamente da una parte all’altra del mondo, il virus Nipah torna a preoccupare gli esperti di sanità globale. E questo nelle stesse ore in cui gli Stati Uniti formalizzano l’addio all’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dopo 77 anni di collaborazione. Due argomenti strettamente collegati, come spiega a LaSalute di LaPresse Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico. “Nipah è un patogeno imprevedibile e altamente letale. Nel nostro ultimo lavoro su questo virus, pubblicato nel 2025 – ricorda lo studioso – sottolineavamo come la minaccia persistente rappresentata dagli agenti patogeni zoonotici evidenzi una crescente sfida globale per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dal virus Nipah all’uscita degli Usa dall’Oms, perché dovremmo preoccuparci

Gli Usa fuori dall'Oms: Donald Trump firma il ritiro ufficiale degli Stati UnitiGli Stati Uniti hanno ufficialmente annunciato il ritiro dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, una decisione che segna un cambiamento significativo nel panorama della cooperazione internazionale sulla salute globale.

Gli Usa sono ufficialmente fuori dall’OmsGli Stati Uniti hanno ufficialmente lasciato l’Organizzazione Mondiale della Sanità, procedura avviata durante il secondo mandato di Donald Trump con un ordine esecutivo firmato il primo giorno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Virus Nipah in India, gli esperti: 'No allarmismi'. Di cosa si tratta; Virus Nipah, l'Oms lancia l'allerta: tasso di mortalità altissimo. Ecco cosa sta succedendo davvero in India; Virus Nipah, accertati nuovi casi in India: la nuova malattia trasmessa dai pipistrelli preoccupa l'Oms; Malattia da virus Nipah, endemica in Asia e con alta letalità tra 40 e 70%.

Virus Nipah, può diventare il nuovo Covid? Cosa sappiamo su sintomi, trasmissione e rischiIl virus Nipah è un patogeno zoonotico emergente ad alta mortalità, trasmesso dai pipistrelli della frutta. La prevenzione si basa su sorveglianza, igiene, controllo degli animali e sviluppo di vaccin ... panorama.it

Nipah virus mortale in India: niente cure e niente: tra i sintomi febbre e vomitoIn India 5 nuovi casi da virus Nipah. Per gli esperti nessun allarme, ma cautela. Patogeno ad alto rischio per Oms, endemico in Asia. quotidianodiragusa.it

Allerta Virus Nipah, scatta la quarantena: "Si teme una rapida diffusione" ...Continua facebook

Virus Nipah in India, cosa sappiamo sui nuovi casi e sui rischi reali x.com