Gli Stati Uniti hanno ufficialmente lasciato l’Organizzazione Mondiale della Sanità, procedura avviata durante il secondo mandato di Donald Trump con un ordine esecutivo firmato il primo giorno. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l’organizzazione internazionale, influenzando le collaborazioni e le strategie globali in materia di salute pubblica.

Donald Trump aveva lanciato la procedura di addio tramite un ordine esecutivo firmato il primo giorno del suo secondo mandato. Nella lista dei paesi membri dell’Oms sul sito dell’organizzazione a fianco agli Stati Uniti c’è un asterico che rimanda a una nota, in cui si chiarisce che gli Usa sono fuori dal 22 gennaio 2026 dopo che avevano annunciato la loro intenzione di ritirarsi nel 2025. ANSA La “sanità” del futuro. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 13 dicembre 2025 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Gli Usa sono ufficialmente fuori dall’Oms

Gli Usa sono ufficialmente fuori dell’OmsGli Stati Uniti hanno annunciato ufficialmente il loro abbandono dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, una decisione avviata durante il secondo mandato di Donald Trump con un ordine esecutivo firmato all’inizio del suo secondo mandato.

Gli Usa fuori dall'Oms: Donald Trump firma il ritiro ufficiale degli Stati UnitiGli Stati Uniti hanno ufficialmente annunciato il ritiro dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, una decisione che segna un cambiamento significativo nel panorama della cooperazione internazionale sulla salute globale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Gli Usa sono ufficialmente fuori dell'Oms; Gli Usa sono ufficialmente fuori dall'Oms; Iran, Trump: stop azione militare? Vedremo se fermano uccisioni; Tregua armata. L'Ue davanti alla complessa nuova normalità delle relazioni con gli Usa (di A. Mauro).

Gli Usa sono ufficialmente fuori dell'OmsGli Stati Uniti hanno ufficialmente lasciato l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Donald Trump aveva lanciato la procedura di addio tramite un ordine esecutivo firmato il primo giorno del suo secon ... msn.com

Gli Usa fuori dall'Oms: Donald Trump firma il ritiro ufficiale degli Stati UnitiCon l'uscita formale, l'OMS perde il suo principale finanziatore, creando un buco di bilancio di centinaia di milioni di dollari che mette a rischio programmi vitali come la lotta alla polio e la sorv ... msn.com

Merito al merito. Sono ufficialmente entrato alle 13:58, ma alle 14:07 sono fuori. Bravi! x.com

Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per le puntate del 27 e 28 gennaio 2026! Vivi un Live Show imperdibile, tra emozioni intense, spettacolo e grande energia. Prenota ora il tuo posto: www.booking.liveshowtv.it Scegli come partecipare e rendi la - facebook.com facebook