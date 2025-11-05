Arrestato candidato di Fi alle Regionali pugliesi parla Lobuono | Mortificato Le mele marce ci sono ovunque

Luigi Lobuono, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Puglia per le Elezioni del 23 e 24 novembre prossimi, a margine di un evento politico parlato dell'operazione di Gdf e Dda con cui, questa mattina, sono state arrestate 6 persone nell'ambito di un'inchiesta su presunto voto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

