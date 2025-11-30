Furto nella palestra San Giovannello Milia | Poche mele marce non fermeranno lo sviluppo

Il furto avvenuto nel cantiere del centro polisportivo di San Giovannello è “un atto vile che rappresenta, purtroppo, l’ennesimo ostacolo nel percorso travagliato di una struttura che è un simbolo di attesa e frustrazione per l’intera comunità”. A dichiararlo, in una nota, è il capogruppo di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

