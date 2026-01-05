Si siede al ristorante ordina un pranzo da 70 euro e scappa senza pagare | incastrata dalle telecamere

Una donna si è seduta in un ristorante, ordinando un pranzo dal valore di 70 euro. Dopo aver consumato i pasti, è scappata senza saldare il conto, lasciando il locale. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che hanno documentato il suo allontanamento senza aver effettuato il pagamento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.