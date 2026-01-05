Si siede al ristorante ordina un pranzo da 70 euro e scappa senza pagare | incastrata dalle telecamere
Una donna si è seduta in un ristorante, ordinando un pranzo dal valore di 70 euro. Dopo aver consumato i pasti, è scappata senza saldare il conto, lasciando il locale. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che hanno documentato il suo allontanamento senza aver effettuato il pagamento.
Si era seduta a tavola per pranzo come una normale cliente, ordinando e consumando diverse pietanze per un valore totale di 70 euro, ma al momento dello scontrino se n'è andata senza pagare, allontanandosi come se nulla fosse. Protagonista dell'episodio una donna di 39 anni, che il 18 dicembre. 🔗 Leggi su Today.it
