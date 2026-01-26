Da Bobo a Ernesto Maroni | il nome sbagliato dell’ex presidente leghista al Famedio di Varese fa indignare i lumbard

Un errore nel nome dell’ex presidente leghista Ernesto Maroni, scritto come “Ernesto Bobo Maroni” sulla targa del Famedio di Varese, ha suscitato reazioni di indignazione tra i sostenitori leghisti. Maroni, figura di rilievo della storia politica lombarda, è scomparso nel 2022. L’invito alla commemorazione, avvenuta domenica 25 gennaio, ha evidenziato come un semplice strafalcione possa accendere tensioni tra le diverse anime del movimento.

Varese, 26 gennaio 2026 –  "Ernesto Bobo Maroni". Il piccolo strafalcione nel nome dell’ex presidente della Regione Lombardia ed ex ministro dell’Interno, una delle colonne portanti della Lega Lombarda delle origini e scomparso a 67 anni il 22 novembre 2022, sulla targa del Famedio varesino inaugurato domenica 25 gennaio al cimitero della Giubiana, ha scatenato ironie, indignazione e anche un po’ di rabbia da parte dell’ala “dura e pura” della Lega. Su 57 nomi illustri presenti nel Famedio, almeno tre infatti – fra cui appunto quello di Maroni presentano errori ortografici che hanno spinto tanti a chiedersi come sia stato possibile che all’interno luogo così significativo e per il quale si sono spesi mesi di lavoro possano essere passati inosservati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

