Varese inaugurato il Famedio | Un atto di responsabilità

Oggi a Varese si è svolta l'inaugurazione del Famedio nel Cimitero Monumentale di Giubiano, un evento che rappresenta un importante momento di memoria e responsabilità per la città. L'apertura di questa struttura intende onorare le figure di rilievo e preservare il patrimonio storico locale, sottolineando l’importanza di conservare e rispettare il passato. La cerimonia ha coinvolto cittadini e autorità, confermando l'impegno di Varese verso la memoria collettiva.

Varese – "Oggi è uno dei pochi giorni in cui è bello e piacevole andare al cimitero". Con queste parole l'ex sindaco Raimondo Fassa ha colto l'essenza della cerimonia che ha segnato un momento storico per la città: l'inaugurazione del Famedio di Varese, nel cuore del Cimitero Monumentale di Giubiano. Alla presenza delle autorità civili e militari, delle forze dell'ordine e di rappresentanti di tutti gli schieramenti politici, la città ha restituito dignità al portico monumentale progettato da Carlo Maciachini, riabbracciando simbolicamente una parte fondamentale della propria storia. Un luogo che diventa spazio pubblico di memoria, identità e riconoscenza.

