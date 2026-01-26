Varese inaugura il Famedio ma occhio alle sviste | Roberto Maroni diventa Ernesto è polemica sui social

Varese apre ufficialmente il Famedio, un importante spazio dedicato alla memoria delle personalità locali. Tuttavia, durante l'inaugurazione sono emerse alcune imprecisioni, tra cui l'errata indicazione del nome di Roberto Maroni, che è stato erroneamente chiamato Ernesto. Le polemiche sui social si sono moltiplicate, evidenziando l'importanza di un'accurata verifica delle targhe e dei dettagli storici in occasioni simili.

La gaffe sul nome dello storico volto della Lega ed ex presidente della Regione Lombardia, purtroppo non è l'unico errore sulle targhe del Famedio inaugurato oggi. Dure le ironie, le critiche e le polemiche social Una lettera sbagliata è un refuso comprensibile, un nome intero che cambia, fa pensare a una grande disattenzione. E così l’inaugurazione del nuovo Famedio di Varese, pensato per celebrare i cittadini meritevoli della città, si è trasformata in poche ore da commemorazione istituzionale a caso mediatico che ha scatenato ironie, critiche e polemiche social. Il motivo? Sulla targa dedicata a Roberto Maroni, storico esponente della Lega ed ex presidente della Regione Lombardia, è comparso un nome completamente diverso, ovvero Ernesto “Bobo” Maroni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Oggi a Varese si è svolta l'inaugurazione del Famedio nel Cimitero Monumentale di Giubiano, un evento che rappresenta un importante momento di memoria e responsabilità per la città.

