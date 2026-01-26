cyberights a firenze il nuovo polo di cybersicurezza

A Firenze nasce CybeRights, nuovo polo di cybersicurezza. Situato nel dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, l’Osservatorio e il Centro interuniversitario riuniscono l’eccellenza italiana nel settore. L’iniziativa mira a promuovere la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo della sicurezza digitale, consolidando il ruolo della Toscana come punto di riferimento nel panorama nazionale della cybersicurezza.

FIRENZE capitale del diritto in ambiente digitale. Avranno sede in Toscana, nel dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università fiorentina, l’Osservatorio CybeRights e il Centro interuniversitario di ricerca CybeRights, che metterà insieme l’eccellenza accademica italiana sul tema della cybersicurezza e che si candida a essere un punto di rifermento di ricerca a livello nazionale. "Ormai da tre anni a Firenze portiamo avanti un importante lavoro di ricerca sul cyberspazio, ovvero sugli ambienti digitali – ha spiegato Andrea Simoncini, principal investigator del progetto CybeRights – e, grazie ai finanziamenti del Pnrr, questo lavoro si concretizzerà in un Centro di ricerca che vede la partecipazione, a oggi, di nove Università italiane e del Cnr. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

