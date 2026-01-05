Cybersicurezza Rimini alza il livello | adottato il nuovo Sistema di gestione della sicurezza informatica

Rimini ha adottato un nuovo Sistema di gestione della sicurezza informatica, approvato dalla Giunta comunale. Questo insieme di documenti e procedure mira a rafforzare la capacità dell’ente di prevenire, gestire e rispondere efficacemente agli incidenti informatici, migliorando la protezione dei dati e la sicurezza digitale del territorio. Una misura importante per garantire maggiore affidabilità e tutela in ambito digitale.

Rimini, “la cybersicurezza è una responsabilità collettiva”: il Comune approva il nuovo sistema di gestione - La Giunta comunale di Rimini ha approvato il nuovo Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni, un pacchetto organico di documenti e ... corriereromagna.it

Cybersicurezza: le linee guida ACN per i criteri di premialità nei contratti pubblici - 90/2024 – colonna normativa del nuovo ecosistema nazionale di cybersicurezza – introduce un ... diritto.it

