Cybersicurezza Rimini alza il livello | adottato il nuovo Sistema di gestione della sicurezza informatica
Rimini ha adottato un nuovo Sistema di gestione della sicurezza informatica, approvato dalla Giunta comunale. Questo insieme di documenti e procedure mira a rafforzare la capacità dell’ente di prevenire, gestire e rispondere efficacemente agli incidenti informatici, migliorando la protezione dei dati e la sicurezza digitale del territorio. Una misura importante per garantire maggiore affidabilità e tutela in ambito digitale.
La Giunta comunale di Rimini ha approvato il nuovo Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni, un pacchetto organico di documenti e procedure che rafforza la capacità dell’ente di prevenire, gestire e rispondere agli incidenti informatici. L’atto recepisce gli obblighi introdotti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Cybersicurezza, la Regione alza le difese contro i pirati informatici. Bori: “Con il nuovo regolamento definiti ruoli, responsabilità”
Leggi anche: Si alza il livello di sicurezza. Tre nuovi gruppi di controllo
“Cybersicurezza, Rimini alza il livello”: adottato il nuovo sistema di gestione - La Giunta comunale di Rimini ha approvato il nuovo Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni, un pacchetto organico di documenti e procedure che ... chiamamicitta.it
Rimini, “la cybersicurezza è una responsabilità collettiva”: il Comune approva il nuovo sistema di gestione - La Giunta comunale di Rimini ha approvato il nuovo Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni, un pacchetto organico di documenti e ... corriereromagna.it
Cybersicurezza: le linee guida ACN per i criteri di premialità nei contratti pubblici - 90/2024 – colonna normativa del nuovo ecosistema nazionale di cybersicurezza – introduce un ... diritto.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.