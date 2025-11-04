GUALDO TADINO - Il Comitato locale della Croce rossa organizza un nuovo corso per diventare volontari: lo presenta alle 21 di oggi. Si prevedono alcune lezioni in presenza e altre on line; per partecipare non occorrono requisiti particolari, ma solo interesse, sensibilità e una minima disponibilità di tempo. Dopo una parte introduttiva sulla storia e sulle funzioni della Croce rossa, il corso sarà incentrato su temi riguardanti il primo soccorso, la protezione civile, l’assistenza sociale e l’educazione sanitaria. "Ogni giorno contribuiamo a migliorare la vita delle comunità e delle persone in situazione di vulnerabilità, analizzando e rispondendo ai loro bisogni attraverso la cultura della prevenzione, l’educazione e l’attenzione alla persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Croce Rossa di Gualdo Tadino. Riparte il corso per volontari