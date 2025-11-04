Croce Rossa di Gualdo Tadino Riparte il corso per volontari
GUALDO TADINO - Il Comitato locale della Croce rossa organizza un nuovo corso per diventare volontari: lo presenta alle 21 di oggi. Si prevedono alcune lezioni in presenza e altre on line; per partecipare non occorrono requisiti particolari, ma solo interesse, sensibilità e una minima disponibilità di tempo. Dopo una parte introduttiva sulla storia e sulle funzioni della Croce rossa, il corso sarà incentrato su temi riguardanti il primo soccorso, la protezione civile, l’assistenza sociale e l’educazione sanitaria. "Ogni giorno contribuiamo a migliorare la vita delle comunità e delle persone in situazione di vulnerabilità, analizzando e rispondendo ai loro bisogni attraverso la cultura della prevenzione, l’educazione e l’attenzione alla persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
#Israele ha ricevuto, tramite la Croce Rossa, i corpi di tre ostaggi, consegnati a una forza dell'#IDF all'interno della Striscia di #Gaza, come parte dell'accordo di cessate il fuoco con #Hamas. Le autorità israeliane poche ore dopo ne hanno confermato l'identità - facebook.com Vai su Facebook
Uragano Melissa: Giamaica e Cuba devastate. Dona ora per le vittime su link.cri.it/Emergenza-Cara…. Inondazioni e frane hanno distrutto tutto. Oltre 1,5M di persone è senza casa o in pericolo. Gli Operatori della Croce Rossa sono sul campo. La tua donazio - X Vai su X
Croce Rossa di Gualdo Tadino. Riparte il corso per volontari - Il Comitato locale della Croce rossa organizza un nuovo corso per diventare volontari: lo presenta alle 21 di oggi. Secondo lanazione.it
A Gualdo una gara di primo soccorso: 9 squadre si sfidano sull'emergenza - Gara di primo soccorso a Gualdo Tadino: 9 squadre della croce rossa, provenienti da varie città umbre, si sono cimentate in situazioni di emergenza simulate tra incidenti stradali, sportivi, infortuni ... Secondo rainews.it
A Gualdo Tadino il 'Tavolo contro la povertà' - Per una comunità più solidale e per offrire sostegno concreto alle persone in difficoltà è stato istituito a Gualdo Tadino il "Tavolo contro la povertà e le fragilità sociali". Segnala ansa.it