La Consob ha applicato una sanzione di 200.000 euro a Fabrizio Corona per violazioni in ambito finanziario. La decisione si basa su accertamenti riguardanti comportamenti non conformi alla normativa vigente, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole nel settore. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità di vigilanza nel garantire trasparenza e correttezza nelle operazioni finanziarie.

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Fabrizio Corona è stato sanzionato per 200mila euro dalla Consob per violazioni in materia finanziaria. Nella delibera, firmata dal presidente Paolo Savona lo scorso 8 gennaio, si evince che Corona ha effettuato un'offerta al pubblico di cripto-attività denominati "memecoin $Corona", scambiabili sulla piattaforma Raydium, in violazione del regolamento relativo a quel mercato. Inoltre, "non ha assunto un atteggiamento collaborativo, essendo al contrario rimasto inerte sia a seguito della ricezione del richiamo di attenzione, sia nel corso del presente procedimento non esercitando alcuna attività difensiva". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Consob: Fabrizio Corona sanzionato per 200.000 euro

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Riccardo Piancatelli vince altri 200.000 euro e raggiunge il bottino record di 410.700 euro

Fiorello a La Pennicanza: “Io come Fabrizio Corona, chiedo 800mila euro”Nella penultima puntata della settimana di La Pennicanza, andata in onda giovedì 15 gennaio, Fiorello ha fatto discutere con una dichiarazione riguardante la richiesta di 800mila euro, paragonandosi a Fabrizio Corona.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fabrizio Corona parla del caso Calcio scommesse #fabriziocorona #fagioli

Fabrizio Corona: multa della Consob da 200mila euro per la criptovaluta memecoin $CoronaDue fronti aperti, entrambi giudiziari. E per Fabrizio Corona arriva una doppia battuta d’arresto: una maxi multa della Consob e lo stop immediato al suo format ... leggo.it

La Consob sanziona Fabrizio Corona: multa da 200mila euro per la sua criptovalutaLa Consob ha disposto una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 200.000 euro nei confronti di Fabrizio Corona per la violazione del regolamento Ue sulle cripto-attività in relazione ... calcioefinanza.it

Buon lavoro alla nuova squadra Anasf sul territorio! Stefano Giombetti Nino Navigato Marco Pasqualoni Alessandro Anese Nunzio Rinaldi Oscar Calisto Massimiliano Pini Dino Scrivani Andrea Casolari Fabrizio Quaglio Paolo Rossi Attilio Ariano Giuliana Rap facebook

Oggi di nuovo in prima, accanto al reportage di @sallisbeth «Risiko nomine. Sulla Consob la destra va in tilt», la vignetta di @magnasciuttif... che volevamo quotidiana e ormai da 5 mesi in pratica lo è! x.com