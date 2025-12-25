The Rip | Nuovo trailer dal thriller con Ben Affleck e Matt Damon

Matt Damon e Ben Affleck nuovamente insieme ed un thriller d’azione che promette scintille. Netflix ha appena rilasciato il trailer di The Rip, un thriller d’azione diretto da Joe Carnahan e interpretato dalla premiata ditta formata da Ben Affleck e Matt Damon. La storia segue un ex poliziotto (Affleck) che, dopo una rapina finita male, si ritrova braccato sia dai criminali che dalle forze dell’ordine. Il trailer è un’esplosione di adrenalina: inseguimenti mozzafiato, sparatorie e quel tono gritty che ricorda i migliori action degli anni ’90 rivisitati in chiave moderna. The Rip Nuovo Trailer A holiday gift from Matt Damon and Ben Affleck. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

