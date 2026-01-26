Cremonini al via le prevendite per la seconda data al Circo Massimo

Sono aperte le prevendite per la seconda data del tour 2026 di Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma, prevista per il 7 giugno. I biglietti sono disponibili su Live Nation e presso le principali biglietterie autorizzate. Questa opportunità segue il successo della prima data del 6 giugno e consente ai fan di assicurarsi il proprio posto per un evento musicale di rilievo.

ROMA – Da ora sono disponibili su Live Nation e tutte le biglietterie autorizzate i tagliandi per la seconda data del tour 2026 di Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma, in programma il prossimo 7 giugno dopo la prima data del 6 giugno. Sono oltre 250.000 i biglietti venduti per Cremonini Live 26. "Sarà un weekend storico. Grazie a tutti!", ha scritto il cantante bolognese sui suoi canali social. L'articolo L'Opinionista.

