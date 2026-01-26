CransTajani riceve nostro ambasciatore

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Tajani, ha incontrato alla Farnesina l'ambasciatore italiano in Svizzera, Cornado. La visita si è resa necessaria dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale coinvolto nella strage di Crans-Montana. L'incontro ha lo scopo di approfondire la situazione e coordinare eventuali iniziative diplomatiche relative all'incidente.

14.41 Il vice premier e titolare degli Esteri riceve alla Farnesina l'ambasciatore italiano in Svizzera, Cornado, richiamato dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, il proprietario del locale teatro della strage di Crans-Montana. Al centro dell'incontro, le azioni da intraprendere a seguito della decisione dei magistrati svizzeri. Scarcerazione decisa malgrado rischi di fuga e inquinamento prove, oltre che per responsabilità gestionali di Moretti, ha detto nei giorni scorsi. Per la decisione, indignazione e protesta dall'Italia.

