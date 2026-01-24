Crans scarcerato Moretti Tajani | Potrebbe fuggire | la Farnesina richiama a Roma l' ambasciatore italiano in Svizzera

La Farnesina ha richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera a causa della scarcerazione di Moretti, proprietario del locale coinvolto nella tragedia di Crans-Montana. Tajianni ha espresso preoccupazioni circa il rischio di fuga o di inquinamento delle prove. La vicenda evidenzia le tensioni diplomatiche e le implicazioni legali legate all’incidente, sottolineando l’importanza di un’azione coordinata tra le autorità italiane e svizzere.

Il proprietario del locale della tragedia di Crans-Montana, scarcerato su cauzione «potrebbe tentare la fuga o inquinare le prove». Il monito è del ministro degli Esteri Antonio Tajani, denunciando che «l'inchiesta cantonale fa buchi da tutte le parti». "Scarcerare Moretti, nonostante l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico è una decisione che rappresenta una grave offesa e una ulteriore ferita inferta alle famiglie delle vittime della tragedia di Crans-Montana e di coloro che sono tuttora ricoverati in ospedale», ha dichiarato Tajani, in un punto stampa dopo l'annuncio del richiamo a Roma dell'ambasciatore italiano in Svizzera.

