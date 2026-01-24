Il governo italiano ha richiamato l'ambasciatore in Svizzera in risposta alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. La decisione si inserisce nel contesto delle tensioni diplomatiche dopo l’incidente di Capodanno, in cui sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. La vicenda evidenzia le delicate relazioni tra i due paesi e la complessità delle questioni giudiziarie coinvolte.

Cresce la tensione diplomatica tra Italia e Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, il proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, teatro della strage di Capodanno in cui hanno perso la vita 40 persone e 116 sono rimaste ferite. La decisione del Tribunale vallesano per i provvedimenti coercitivi (TMC) di rimettere in libertà l’uomo, dietro il pagamento di una cauzione da 200mila franchi svizzeri, ha provocato una reazione durissima da parte del governo italiano. Secondo quanto riferito dai media, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di richiamare l’ambasciatore italiano in Svizzera, una mossa diplomatica di forte impatto simbolico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Crans-Montana, il governo richiama l’ambasciatore italiano in Svizzera

