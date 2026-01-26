Crans-Montana risarcimento miliardario per le famiglie delle vittime | Tempi lunghi anche 10-15 anni
A Crans-Montana sono in corso risarcimenti per le famiglie delle vittime, con importi stimati tra 600 mila e oltre un miliardo di franchi. Tuttavia, i tempi di definizione delle compensazioni potrebbero estendersi fino a 15 anni. La situazione evidenzia le sfide legate alle procedure giudiziarie e amministrative, che richiedono pazienza e tempi lunghi per il completamento dei risarcimenti.
I risarcimenti per le famiglie delle vittime di Crans-Montana sono stimati tra 600 mila e oltre un miliardo di franchi, ma i tempi possono arrivare fino a 15 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su crans montana
Crans-Montana, le famiglie delle vittime a Palazzo Chigi: «L’Italia sarà parte civile: siamo con loro, lo faccia anche l’Ue» – Il video
A seguito della tragedia di Crans-Montana, le famiglie delle vittime hanno chiesto che l’Italia si costituisca parte civile nel procedimento.
Crans-Montana, i funerali delle vittime. Mattarella incontra le famiglie
Alle ore 14:00, la Svizzera ha osservato un momento di silenzio nazionale per onorare le vittime dell’incidente a Crans-Montana.
La Procura di Roma invia investigatori in Svizzera per la strage di Crans-Montana. Si indaga su un incendio precedente in un bar dei coniugi Moretti. - facebook.com facebook
«A Crans-Montana mandiamo una squadra investigativa italiana» x.com
