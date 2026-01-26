Crans-Montana risarcimento miliardario per le famiglie delle vittime | Tempi lunghi anche 10-15 anni

A Crans-Montana sono in corso risarcimenti per le famiglie delle vittime, con importi stimati tra 600 mila e oltre un miliardo di franchi. Tuttavia, i tempi di definizione delle compensazioni potrebbero estendersi fino a 15 anni. La situazione evidenzia le sfide legate alle procedure giudiziarie e amministrative, che richiedono pazienza e tempi lunghi per il completamento dei risarcimenti.

