Crans-Montana i funerali delle vittime Mattarella incontra le famiglie

Alle ore 14:00, la Svizzera ha osservato un momento di silenzio nazionale per onorare le vittime dell’incidente a Crans-Montana. In questa occasione, il presidente Mattarella ha incontrato le famiglie colpite, esprimendo vicinanza e solidarietà. Un gesto di rispetto condiviso e di cordoglio collettivo, che ha richiamato l’importanza di ricordare e sostenere chi è stato coinvolto in questa tragedia.

AGI - Alle 14:00 in punto, la Svizzera si è fermata. Non è stato un silenzio vuoto, ma uno di quelli pesanti, riempito solo dal rintocco simultaneo di ogni singola campana del Paese. Un suono per ricordare che a Crans-Montana quaranta ragazzi sono stati inghiottiti dal fuoco di quella che doveva essere una festa A Martigny, l’atmosfera è quella delle grandi tragedie che però, paradossalmente, riescono a unire. Mattarella e Macron sono seduti lì, uno accanto all’altro, a rappresentare i due Paesi più colpiti dalla tragedia. La visita di Mattarella a Zurigo. Prima di unirsi alla cerimonia, Mattarella ha voluto fare una deviazione necessaria. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Crans-Montana, i funerali delle vittime. Mattarella incontra le famiglie Leggi anche: Crans-Montana, le foto dei funerali delle vittime italiane Leggi anche: Crans-Montana, rientrate in Italia le salme delle vittime: mercoledì e giovedì i funerali Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crans Montana, i funerali di 5 giovani vittime italiane. FOTO; Crans-Montana, oggi i funerali dei ragazzi: chiese piene a Milano per Achille e Chiara; “Sete di verità e giustizia”. A Bologna, Roma, Milano, Genova e Lugano i funerali delle vittime…; L'addio alle giovani vittime di Crans-Montana. 'Abbiamo sete di verità, l'Italia sia parte civile'. Crans Montana, la procura di Roma: autopsia per le vittime italiane; dubbi sulla salma di Emanuele “integra e senza ustioni” - All'indomani dell'avvio del filone di indagine italiano sulla tragedia, il primo atto dei pm vuole dare verità ai familiari delle vittime ... dire.it

