Crans-Montana le famiglie delle vittime a Palazzo Chigi | L’Italia sarà parte civile | siamo con loro lo faccia anche l’Ue – Il video

A seguito della tragedia di Crans-Montana, le famiglie delle vittime hanno chiesto che l’Italia si costituisca parte civile nel procedimento. L’Avvocatura dello Stato sta valutando questa possibilità, con l’obiettivo di garantire giustizia e vicinanza alle famiglie coinvolte. La richiesta include anche un appello all’Unione Europea affinché si unisca a questa iniziativa. Restano da seguire gli sviluppi di questa vicenda giudiziaria.

«L'Avvocatura dello Stato si sta muovendo nell'ipotesi che l' Italia possa costituirsi parte civile » nel procedimento legato alla tragedia di Crans-Montana. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine dell'incontro con le famiglie delle vittime italiane. Mantovano ha aggiunto che l'Italia chiede anche che «la Commissione europea si costituisca parte civile nel procedimento in Svizzera. Esistono fior fior di precedenti: se l'Europa ha senso anche in termini di cooperazione giudiziaria, qui ci sono interessi economici e qualcosa di più importante e significativo che non può non trovare rappresentatività da parte della Commissione europea».

