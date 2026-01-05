Accertato dalle autorità svizzere Crans Montana le parole dell’ambasciatore italiano
Le autorità svizzere hanno ufficialmente confermato l’accertamento delle cause dell’incendio a Crans-Montana. L’ambasciatore italiano ha comunicato che, nella giornata del 5 ottobre, saranno rimpatriate in Italia le salme dei giovani deceduti durante la notte di Capodanno. Un momento di dolore condiviso che richiede rispetto e attenzione, nel rispetto delle procedure diplomatiche e delle famiglie coinvolte.
È atteso nella giornata del 5 ottobre il rientro in Italia delle salme dei ragazzi deceduti nell’incendio scoppiato a Crans-Montana nella notte di Capodanno. Un aereo dell’Aeronautica Militare accompagnerà i feretri prima a Milano e poi a Roma, mentre resta grave e drammatica la situazione dei feriti, alcuni dei quali ancora ricoverati in condizioni critiche. In queste giornate particolarmente complesse, l’assistenza alle famiglie delle vittime e agli amici dei giovani coinvolti è seguita dalla Farnesina. Sul posto si sono recati fin da subito il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’ambasciatore d’Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, che ha avuto modo di confrontarsi con le autorità locali per un primo scambio sulle possibili cause della strage, in attesa degli esiti ufficiali delle indagini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, la conferma delle autorità svizzere: «Tutto lascia pensare che l’incendio sia partito da candele pirotecniche messe sulle bottiglie»
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, le ultime news. Autorità: “Forse stranieri tra i morti”. L’ambasciatore: “Ci sono italiani di cui non abbiamo notizia”
Crans-Montana, identificate vittime italiane: salme in arrivo a Milano e Roma. LIVE - Montana, identificate vittime italiane: salme in arrivo a Milano e Roma. tg24.sky.it
Crans-Montana, l’ambasciatore italiano in Svizzera: “Tragedia evitabile”. Oggi rimpatrio di 5 vittime italiane - Montana in Svizzera, dove un incendio devastante ha colpito il bar Le Constellation ... msn.com
Crans-Montana: "Sei vittime italiane accertate". Tre vivevano o studiavano in Lombardia - Si tratta dei due amici 16enni Achille Barosi e Chiara Costanzo di Milano e della 15enne italo- rainews.it
Non si sa come vi fosse arrivato, ma era morto da mesi, presumibilmente per cause naturali, come accertato dal medico legale - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.