Accertato dalle autorità svizzere Crans Montana le parole dell’ambasciatore italiano

Le autorità svizzere hanno ufficialmente confermato l’accertamento delle cause dell’incendio a Crans-Montana. L’ambasciatore italiano ha comunicato che, nella giornata del 5 ottobre, saranno rimpatriate in Italia le salme dei giovani deceduti durante la notte di Capodanno. Un momento di dolore condiviso che richiede rispetto e attenzione, nel rispetto delle procedure diplomatiche e delle famiglie coinvolte.

Crans-Montana, l’ambasciatore italiano in Svizzera: “Tragedia evitabile”. Oggi rimpatrio di 5 vittime italiane - Montana in Svizzera, dove un incendio devastante ha colpito il bar Le Constellation ... msn.com

Crans-Montana: "Sei vittime italiane accertate". Tre vivevano o studiavano in Lombardia - Si tratta dei due amici 16enni Achille Barosi e Chiara Costanzo di Milano e della 15enne italo- rainews.it

Non si sa come vi fosse arrivato, ma era morto da mesi, presumibilmente per cause naturali, come accertato dal medico legale - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.