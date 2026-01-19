Crans-Montana amico di Jacques e Jessica Moretti avrebbe già pagato la cauzione da 400mila franchi

A Crans-Montana, i coniugi Jacques e Jessica Moretti hanno versato una cauzione di 400mila franchi. Tuttavia, il tribunale ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali, alimentando l’incertezza sull’inchiesta in corso. La situazione rimane sotto osservazione, mentre la comunità locale attende aggiornamenti ufficiali.

Un amico, che resta anonimo per il momento, di Jacques e Jessica Moretti ha pagato la loro cauzione da 400mila franchi. Questa l’indiscrezione, mentre il tribunale si chiude nel silenzio e non rilascia informazioni in merito alla decisione sulla scarcerazione con cauzione di Jacques. A Crans-Montana cresce la rabbia dei familiari, secondo i quali ci sono troppi “buchi” nelle indagini in corso, come le autopsie e i controlli al locale. Cauzione pagata per i coniugi Moretti Anche se un amico di Jacques e Jessica Moretti è disposto a pagare loro la ricca cauzione, dovrà essere il tribunale a dare l’ultimo ok. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Crans-Montana, la Procura chiede 400mila franchi di cauzione per la libertà di Jacques e Jessica MorettiLa procura generale di Sion ha richiesto una cauzione di 400mila franchi svizzeri per Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation di Crans-Montana.

