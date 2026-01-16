Strage di Crans-Montana fissata la cauzione per Jacques e Jessica Moretti | 400.000 franchi

È stata fissata a 400.000 franchi (circa 429.000 euro) la cauzione richiesta per Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale coinvolto nella tragedia di Crans-Montana. La cifra fa parte della custodia cautelare emessa in relazione alla vicenda, che ha portato a un incendio con conseguenze mortali. La decisione si inserisce nel quadro delle procedure giudiziarie in corso, finalizzate a chiarire le responsabilità nell’incidente.

400 mila franchi svizzeri che in euro sono 429 mila. Questa è la cifra che la Procura di Sion ha fissato come cauzione per Jacques e Jessica Moretti, marito e moglie, proprietari di Le Cosntellation, il locale andato a fuoco nella notte di Capodanno a Crans-Montana provocando la morte di 40 persone e il ferimento di 120. Spiega il sito di Rsi, la tv svizzera, che i procuratori vallesani, hanno indicato in 200. 000 franchi a testa la cauzione che i coniugi Moretti, accusati di omicidio colposo, dovrebbero eventualmente versare. Il Tribunale delle misure coercitive dovrà pronunciarsi su questo punto ed eventualmente potrà anche modificare le cifre.

