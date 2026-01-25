Crans-Montana Meloni accusa la Svizzera | Lacune nelle indagini ora squadra investigativa comune

La presidente del Consiglio Meloni ha commentato la decisione di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del locale coinvolto nella tragedia di Crans-Montana. Meloni ha evidenziato lacune nelle indagini svizzere e ha chiesto la creazione di una squadra investigativa comune. La sua dichiarazione segue le recenti decisioni giudiziarie e sottolinea l'importanza di un coordinamento internazionale per approfondire il caso.

La presidente del Consiglio Meloni, all'indomani della decisione di scarcerare su cauzione Jacques Moretti, proprietario del locale 'Le Constellation' dove è avvenuta la tragedia di Crans-Montana, ha espresso la sua "profonda indignazione". Dopo aver accusato la magistratura elvetica di aver condotto le indagini in modo lacunoso, ha proposto di creare una squadra investigativa comune.

