Crans-Montana l' uscita d' emergenza chiusa a chiave e la testimonianza del residente | Segnalazioni per anni

A Crans-Montana, un incendio ha portato all’attenzione sulla porta d’emergenza del bar, che sarebbe stata chiusa a chiave. Un residente ha riferito di segnalazioni sulla situazione avvenute negli anni, sollevando dubbi sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze. Questa vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di monitorare costantemente le strutture pubbliche per prevenire incidenti.

Emergono ulteriori conferme in merito a un dettaglio potenzialmente rilevante per l’inchiesta sull’incendio di Crans–Montana: un’uscita d’emergenza del bar “Le Constellation” sarebbe stata chiusa a chiave, come confermato da una testata di lingua tedesca. Dello stesso avviso anche un residente dello stesso edificio, che ha raccontato di criticità segnalate per anni e mai risolte. Il “giallo” dell’uscita d’emergenza Nella notte in cui il bar “Le Constellation” di Crans–Montana si è trasformato in una trappola mortale, una delle vie di fuga previste dal progetto edilizio non sarebbe stata utilizzabile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Crans-Montana, l’indagine sulla strage: l’uscita di emergenza era chiusa a chiaveA Crans-Montana, un’indagine ha rivelato che l’uscita di emergenza del bar Le Constellation era chiusa a chiave durante l’incendio che, durante i festeggiamenti di Capodanno, ha causato la morte di 40 persone.

Strage di Crans-Montana: “Jacques Moretti ha confermato che l’uscita di emergenza era chiusa a chiave”Durante la vicenda di Crans-Montana, Jacques Moretti ha confermato che l’uscita di emergenza del bar Le Constellation era chiusa a chiave e bloccata dall’interno.

