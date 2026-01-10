Strage di Crans-Montana | Jacques Moretti ha confermato che l’uscita di emergenza era chiusa a chiave

Durante la vicenda di Crans-Montana, Jacques Moretti ha confermato che l’uscita di emergenza del bar Le Constellation era chiusa a chiave e bloccata dall’interno. Ha inoltre ammesso di aver sostituito personalmente la schiuma fonoassorbente, che successivamente ha preso fuoco. Queste dichiarazioni fanno luce su alcuni dettagli chiave dell’incidente e sulla gestione delle misure di sicurezza nel locale.

Ha ammesso che la porta di emergenza del seminterrato del bar Le Constellation era bloccata dall'interno e di aver sostituito lui stesso la schiuma fono assorbente che ha preso fuoco. Le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni e riferite da alcuni testimoni trovano una clamorosa conferma: a riferire le due circostanze agli inquirenti impegnati nel far luce sulla strage di Crans-Montana, nella quale sono morti 40 giovani, è stato Jacques Moretti, il co-proprietario del locale nel quale si è consumata la tragedia poco dopo la mezzanotte di Capodanno. A riferirlo è la televisione svizzera Rts, citando fonti confidenziali: Moretti, in carcere da venerdì, lo avrebbe ammesso davanti ai magistrati della procura di Sion durante l'interrogatorio.

Jacques Moretti, perché è stato arrestato? La strage di Crans-Montana, la precedente truffa, il rischio fuga: cosa sappiamo - La Procura di Sion ha disposto misure cautelari nei confronti di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans- ilmessaggero.it

Strage Crans-Montana, la rete delle «squillo» di Moretti a Ginevra, Berna e Soleure: reclutate in Francia, i «protettori» svizzeri - Pubblicato dai media francesi il testo della sentenza che nel 2008 condannò per sfruttamento della prostituzione. corriere.it

Crans Montana, il "rischio di fuga" e la decisione dell'arresto per titolari del bar | La moglie: "Il mio pensiero è per le vittime" leggi --> https://www.teleone.it/2026/01/10/strage-crans-montana-arrestato-titolare-del-bar-braccialetto-elettronico-per-la-moglie/ - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. C'è ancora apprensione per i nostri connazionali feriti nell'incendio, ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. I familiari uniti nella battaglia per chiedere verità e giustizia x.com

