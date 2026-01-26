I pubblici ministeri di Roma stanno preparando l'invio di investigatori della Squadra mobile in Svizzera, nel contesto dell'inchiesta sull’incendio di Crans-Montana. Il caso, collegato a un precedente incendio in un bar dei Moretti, si sviluppa in un quadro più ampio, considerando la tragica strage di Capodanno che ha causato 40 morti e oltre 100 feriti. L'indagine mira a chiarire le responsabilità e le cause dell’incidente.

L’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana – 40 giovani morti per lo più soffocati dal fumo tossico e oltre 100 feriti – si allarga ufficialmente oltre i confini svizzeri. La Procura di Roma – che indaga per gli stessi reati iscritti dalla procura di Sion – ha fatto sapere che un team di investigatori della Squadra Mobile è pronto per affiancare i colleghi del Cantone Vallese nell’accertamento delle responsabilità del devastante incendio divampato nel bar-ristorante Constellation. Tra le vittime anche sei ragazzi italiani, le cui autopsie sono state eseguiti nei giorni scorsi proprio su ordine dei pm romani perché in Svizzera come verificato da una prima squadra inviata poco dopo l’incendio non erano state disposte, né il certificato medico riportava la causa della morte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, i pm di Roma pronti a inviare investigatori della Squadra mobile in Svizzera. Il caso di un incendio precedente in un bar dei Moretti

Approfondimenti su crans montana

La Procura di Roma si prepara a inviare un team di investigatori in Svizzera per collaborare con le autorità locali nell'indagine sulla tragedia di Capodanno a Crans Montana.

La Procura di Roma si prepara a inviare un team di investigatori della Squadra Mobile in Svizzera, nell’ambito delle indagini sulla strage di Crans-Montana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su crans montana

Argomenti discussi: Crans Montana, la pm svizzera: Non ho scarcerato io Moretti. Presidente svizzero: la politica non deve interferire con la giustizia....; I coniugi Moretti ai pm: Abbiamo sofferto la fame, da qui non scappiamo. Le misure di sicurezza carenti? È vero; Crans-Montana, le bugie ai pm di Jessica Moretti sulla strage e ammissione sulle misure di sicurezza carenti; Jessica Moretti e le balle ai pm su Crans-Montana, l'accusa della cameriera sul video cancellato: Riprendeva l'incendio. Il piano di fuga in aereo.

Crans-Montana, i pm di Roma pronti a inviare investigatori della Squadra mobile in Svizzera. Il caso di un incendio precedente in un bar dei MorettiLa Procura di Roma invia investigatori in Svizzera per la strage di Crans-Montana. Si indaga su un incendio precedente in un bar dei coniugi Moretti. ilfattoquotidiano.it

Crans Montana, la pm svizzera: «Non ho scarcerato io Moretti». Presidente svizzero: la politica non deve interferire con la giustizia. La foto di Moretti nella sua villa«Non voglio provocare un incidente diplomatico tra Italia e Svizzera» ma «non cederò a un'eventuale pressione delle autorità italiane»: lo ha affermato ... ilmattino.it

«A Crans-Montana mandiamo una squadra investigativa italiana» x.com

Gli avvocati delle famiglie delle vittime di Crans-Montana raccolgono le segnalazioni. E nell’inchiesta si attendono nuovi indagati - facebook.com facebook