Hanno cancellato tutto Crans Montana l’accusa gravissima a Jessica Moretti

Il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di altre 116, continua a suscitare interrogativi. Tra le accuse più gravi, si evidenzia quella rivolta a Jessica Moretti, coinvolta nella vicenda. La vicenda rimane complessa e in evoluzione, richiedendo approfondimenti e chiarimenti sulle cause e sulle responsabilità di quanto accaduto.

La strage di Capodanno a Crans-Montana continua ad allargare ombre e domande: nel rogo di Le Constellation sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Secondo gli inquirenti, l’innesco più probabile sarebbe legato alle “fontane” e ai bengala sulle bottiglie di champagne, con le scintille finite sui pannelli fonoassorbenti del soffitto. Una cameriera sopravvissuta al rogo ha dichiarato ai pm che Jessica Moretti, prima della tragedia, stava riprendendo tutto col cellulare. Nelle carte spunta anche la polemica sulle prove: i legali delle famiglie contestano che non si sia intervenuti con sufficiente rapidità, insistendo che “I telefonini andavano sequestrati subito”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Jessica Moretti e le balle ai pm su Crans-Montana, l’accusa della cameriera sul video cancellato: «Riprendeva l’incendio». Il piano di fuga in aereo

Jessica Moretti, coinvolta nell’incidente di Crans-Montana, avrebbe fornito versioni non veritiere ai pm svizzeri riguardo a due episodi contestati. La testimonianza si inserisce nel contesto delle indagini sulla tragedia del Capodanno, con accuse che riguardano anche un video cancellato e un presunto piano di fuga in aereo. Le risultanze delle verifiche sono al centro di numerose istanze presentate dalle vittime.

Crans-Montana, nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage hanno cancellato video e foto dai social del Le Constellation»

Crans-Montana torna al centro dell’attenzione per le recenti accuse ai danni di Jacques e Jessica Moretti, coinvolti nell’indagine sulla tragedia avvenuta al locale Le Constellation. Secondo le ultime notizie, i due sarebbero stati nuovamente ascoltati in tribunale, mentre emergono dettagli riguardo alla cancellazione di contenuti social durante la notte della strage. La vicenda continua a svilupparsi, mantenendo alta l’attenzione sull’indagine.

