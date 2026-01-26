Crans-Montana governo | Ambasciatore rientrerà in Svizzera solo con collaborazione giudiziaria

Il governo svizzero ha dichiarato che l'ambasciatore italiano rientrerà in Svizzera solo in collaborazione con le autorità giudiziarie. La situazione ha mantenuto tesi i rapporti diplomatici tra Italia e Svizzera, dopo la decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto l’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, in coordinamento con il Ministro degli Esteri.

Rimangono tesi i rapporti diplomatici tra Italia e Svizzera. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto riferito da una nota di Palazzo Chigi, ha ricevuto oggi "l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d'intesa con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti". All'incontro hanno partecipato anche il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e l'avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, ed è stato deciso di "subordinare il rientro in Svizzera dell'ambasciatore all'avvio di un'effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati e all'immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crans-Montana, governo: "Ambasciatore rientrerà in Svizzera solo con collaborazione giudiziaria" Approfondimenti su crans montana Crans-Montana, la decisione del governo: "Ambasciatore rientrerà solo con collaborazione giudiziaria" Il governo svizzero ha deciso che l'ambasciatore italiano rientrerà solo previa collaborazione giudiziaria, mantenendo tesi i rapporti tra Italia e Svizzera. Crans-Montana, il governo richiama l’ambasciatore italiano in Svizzera Il governo italiano ha richiamato l'ambasciatore in Svizzera in risposta alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su crans montana Argomenti discussi: Crans Montana, il governo richiama l’ambasciatore per la scarcerazione di Moretti; Crans-Montana, richiamato ambasciatore italiano in Svizzera dopo scarcerazione Moretti; L'Italia richiama il nostro ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti. Tajani: potrebbe fuggire. Il presidente svizzero: La politica non può interferire; Crans-Montana, il presidente elvetico: In Svizzera procedure diverse, la politica non interferisca. Crans-Montana, la minaccia della Meloni: Rientro ambasciatore solo se c'è piena collaborazioneIl Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi l'Ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ... iltempo.it Crans-Montana, la decisione del governo: Ambasciatore rientrerà solo con collaborazione giudiziariaGian Lorenzo Cornado era tornato a Roma nei giorni scorsi, dopo la scarcerazione del proprietario del locale La Costellation, Jacques Moretti ... ilgiornale.it Crans Montana, la Procura di Roma pronta ad inviare gli investigatori in Svizzera - facebook.com facebook «A Crans-Montana mandiamo una squadra investigativa italiana» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.