Crans-Montana la decisione del governo | Ambasciatore rientrerà solo con collaborazione giudiziaria

Il governo svizzero ha deciso che l'ambasciatore italiano rientrerà solo previa collaborazione giudiziaria, mantenendo tesi i rapporti tra Italia e Svizzera. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato l’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma in accordo con il Ministro degli Esteri Tajani, a seguito della decisione del Tribunale di Sion riguardo alla scarcerazione di Jacques Moretti.

Rimangono tesi i rapporti diplomatici tra Italia e Svizzera. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto riferito da una nota di Palazzo Chigi, ha ricevuto oggi "l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d'intesa con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti". All'incontro hanno partecipato anche il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e l'avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, ed è stato deciso di "subordinare il rientro in Svizzera dell'ambasciatore all'avvio di un'effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati e all'immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026".

