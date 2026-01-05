Crans Montana l’annuncio choc dell’ambasciatore italiano | cosa è venuto fuori ora VIDEO

L’ambasciatore italiano ha annunciato che il 5 ottobre verranno rimpatriate in Italia le salme dei giovani deceduti nel tragico incendio di Crans-Montana. Questo atto segna un passo importante nel processo di gestione della tragedia e nel rispetto delle famiglie coinvolte. Di seguito, i dettagli e le recenti dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

– È previsto per il 5 ottobre il rimpatrio in Italia delle salme dei ragazzi morti nel rogo avvenuto a Crans-Montana nella notte di Capodanno. Un velivolo dell’Aeronautica Militare trasferirà i feretri inizialmente a Milano e successivamente a Roma, mentre resta delicata la situazione clinica dei feriti, con alcuni giovani ancora ricoverati in condizioni critiche. . In questi giorni complessi, il supporto alle famiglie delle vittime e agli amici dei ragazzi coinvolti è coordinato dalla Farnesina. 🔗 Leggi su Tvzap.it

