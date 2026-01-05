Crans Montana l’annuncio choc dell’ambasciatore italiano | cosa è venuto fuori ora VIDEO

Da tvzap.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ambasciatore italiano ha annunciato che il 5 ottobre verranno rimpatriate in Italia le salme dei giovani deceduti nel tragico incendio di Crans-Montana. Questo atto segna un passo importante nel processo di gestione della tragedia e nel rispetto delle famiglie coinvolte. Di seguito, i dettagli e le recenti dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

– È previsto per il 5 ottobre il rimpatrio in Italia delle salme dei ragazzi morti nel rogo avvenuto a Crans-Montana nella notte di Capodanno. Un velivolo dell’Aeronautica Militare trasferirà i feretri inizialmente a Milano e successivamente a Roma, mentre resta delicata la situazione clinica dei feriti, con alcuni giovani ancora ricoverati in condizioni critiche. . In questi giorni complessi, il supporto alle famiglie delle vittime e agli amici dei ragazzi coinvolti è coordinato dalla Farnesina. 🔗 Leggi su Tvzap.it

crans montana l8217annuncio choc dell8217ambasciatore italiano cosa 232 venuto fuori ora video

© Tvzap.it - Crans Montana, l’annuncio choc dell’ambasciatore italiano: cosa è venuto fuori ora (VIDEO)

Leggi anche: Incendio Crans-Montana, l’ambasciatore italiano: “Da noi i gestori sarebbero stati arrestati” – Video

Leggi anche: Crans-Montana, l’annuncio dell’ambasciatore: vittime tutte identificate, la decisione del governo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale - Jacques Moretti e Jessica Maric, i due gestori, sono accusati di omicidio, lesioni e incendio a titolo colposo. tg24.sky.it

Alessandra Galli De Min, la 55enne bellunese rimasta ustionata nella strage di Capodanno a Crans Montana: «Ferita a mani e viso, è sotto choc» - È per pura fatalità che Alessandra Galli De Min si trovava al bar “Le constellation” di Crans Montana, dove la notte di Capodanno è scoppiato un ... ilgazzettino.it

Jeacques e Jessica Moretti, chi sono i proprietari del bar esploso a Crans-Montana. «Lei è ferita, sono vivi ma sotto choc» - Montana sta ancora contanto morti e feriti dopo il devastante incendio scoppiato nella notte di Capodanno all’interno del bar- leggo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.