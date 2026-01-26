Dopo la scarcerazione di Moretti, l’ambasciatore Cornado non tornerà in Svizzera. La decisione si lega alle condizioni poste dal governo italiano, in relazione alla vicenda di Crans-Montana e alla strage avvenuta nella località svizzera. La situazione evidenzia tensioni diplomatiche e richiama l’attenzione sui rapporti tra Italia e Svizzera in un contesto complesso.

Richiamato a Roma dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, l’ambasciatore italiano Cornado tornerà in Svizzera solo a una condizione: quando sarà avviata “un’effettiva collaborazione” tra le autorità giudiziarie dei due Paesi e sarà costituita una squadra investigativa comune sulla strage di Crans-Montana. Lo fa sapere Palazzo Chigi dopo l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. Meloni incontra l'ambasciatore in Svizzera Cornado Le condizioni poste dal governo Team italiano pronto ad andare a Crans-Montana Meloni incontra l’ambasciatore in Svizzera Cornado Prosegue lo scontro diplomatico tra Italia e Svizzera in merito alla vicenda della strage di Crans-Montana, l’incendio nel bar Le Constellation a Capodanno in cui sono morte 40 persone, tra cui sei ragazzi italiani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, ambasciatore Cornado non tornerà in Svizzera dopo la scarcerazione di Moretti: il motivo

Approfondimenti su CransMontana Ambasciatore

Il governo italiano ha deciso di richiamare l'ambasciatore in Svizzera in seguito alla recente decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans Montana.

Il ministro Tajani ha richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su CransMontana Ambasciatore

Argomenti discussi: Crans-Montana, richiamato ambasciatore italiano in Svizzera dopo scarcerazione Moretti; Crans-Montana, l’indignazione di Roma e la risposta di Berna; Crans-Montana, l’Italia richiama l’ambasciatore in Svizzera: indignazione per la scarcerazione di Jacques Moretti; L'Italia richiama il nostro ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti. Tajani: potrebbe fuggire. Il presidente svizzero: La politica non può interferire.

Crans-Montana, l'ambasciatore italiano in Svizzera a Palazzo Chigi da Meloni. La Procura di Roma pronta a inviare ispettoriContinuano le indagini sulla tragedia di Crans Montana, dove hanno perso la vita 40 persone. Oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani incontra l'ambasciatore Cornado, richiamato ... ilmessaggero.it

Crans-Montana, Meloni trattiene l’ambasciatore in Italia: Chiediamo alla Svizzera una squadra investigativa comuneL’incontro tra la premier e Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma dopo la decisione del tribunale di Sion di scarcerare su cauzione (200mila euro) il titolare del Constellation, Jacques Moretti. La ... quotidiano.net

L'ambasciatore tornerà in Svizzera solo all’avvio di un’effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie e alla costituzione di una squadra investigativa comune. #CransMontana x.com

Crans Montana, la Procura di Roma pronta ad inviare gli investigatori in Svizzera - facebook.com facebook