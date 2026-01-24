Crans Montana l' Italia richiama l' ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti

Il governo italiano ha deciso di richiamare l'ambasciatore in Svizzera in seguito alla recente decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans Montana. La misura si rende necessaria per approfondire la situazione e valutare eventuali sviluppi nelle relazioni bilaterali. La Farnesina ha confermato l'azione come parte di un'attenzione costante alle questioni di interesse nazionale.

Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è - facebook.com facebook