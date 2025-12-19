Accessori per il fumo non tassati | maxi sequestro della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Benevento ha condotto un importante intervento, sequestrando un ingente quantitativo di accessori per il fumo destinati alla vendita illegale. L’operazione ha portato al sequestro di cartine e filtri non tassati, con sanzioni superiori ai 12.000 euro a carico di un bar e di un trasportatore. Un intervento decisivo nel contrasto al mercato nero e all’evasione fiscale nel settore.

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha effettuato un'intensificazione dei servizi di contrasto

