Costumer service | assunzioni aperte da MiaPensione

MiaPensione annuncia nuove opportunità di lavoro nel settore del customer service. Con l’aumento delle preoccupazioni degli italiani riguardo al futuro previdenziale, l’azienda si impegna a offrire supporto qualificato e soluzioni personalizzate. Le assunzioni sono aperte a professionisti interessati a contribuire alla tutela dei clienti e alla promozione di un’educazione finanziaria consapevole, in un contesto in continua evoluzione.

IL FUTURO previdenziale fa aumentare la preoccupazione degli italiani. Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Look to the Future di Athora Italia e Nomisma, il 62% degli intervistati teme che la propria pensione non sarà sufficiente a garantire un tenore di vita dignitoso e solo il 38% ha valutato o sta considerando la previdenza complementare. Cresce, invece, la consapevolezza dell’importanza di affidarsi ai consulenti per compiere delle scelte strategiche per il futuro. È in questo scenario di incertezza che, nel 2022, è nata MiaPensione, con l’obiettivo di riportare chiarezza in un settore complesso e spesso poco accessibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

