MiaPensione | la giovane realtà che tutela il futuro previdenziale degli italiani e crea lavoro

MiaPensione è una realtà giovane e in crescita, impegnata a tutelare il futuro previdenziale degli italiani e a creare opportunità di lavoro. In un contesto in cui gran parte della popolazione manifesta preoccupazioni sulla sicurezza economica post pensionamento, l’azienda si propone come un punto di riferimento affidabile e sostenibile. MiaPensione: la giovane realtà che tutela il futuro previdenziale degli italiani e crea lavoro.

Milano, 20 dicembre 2025 – In Italia cresce la preoccupazione per il futuro previdenziale: secondo l'Osservatorio Look to the Future di Athora Italia e Nomisma, il 62% degli intervistati teme che la propria pensione non sarà sufficiente a garantire un tenore di vita dignitoso e solo il 38% ha valutato o sta considerando la previdenza complementare. Cresce, invece, la consapevolezza dell'importanza di affidarsi ai consulenti per compiere delle scelte strategiche per il futuro. È in questo scenario di incertezza che, nel 2022, è nata MiaPensione, con l'obiettivo di riportare chiarezza e concretezza in un settore complesso e spesso poco accessibile.

