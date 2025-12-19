Previdenza ogni mese 10mila richieste di consulenza a MiaPensione

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Oggi, MiaPensione riceve 10mila richieste di consulenza al mese, in maggioranza da parte di lavoratori dipendenti, ma anche da profili dirigenziali e professionisti con carriere discontinue. Il nostro obiettivo è sviluppare un ecosistema di educazione previdenziale, ma anche finanziaria rivolto alle nuove generazioni, affinché possano orientarsi con sicurezza in un sistema sempre più . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Consumer Insight, Ai Responsabile E Retail Media: al Forum Retail 2025 i dati che ridisegnano il settore. In Italia 40 milioni di richieste ai servizi clienti ogni mese e +7% vendite nei punti vendita più evoluti

Leggi anche: Il frigo va pulito ogni settimana o ogni mese? Dipende da cosa ci conservi dentro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

previdenza ogni mese 10milaPrevidenza, ogni mese 10mila richieste di consulenza a MiaPensione - Realtà nata nel 2022 con l’obiettivo di riportare chiarezza e concretezza in un settore complesso e spesso poco accessibile ... adnkronos.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.